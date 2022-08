Skam 5 sdogana il tabù del micro pene: i social insorgono. Ma penso sia importante parlarne (Di martedì 30 agosto 2022) Premessa. Dovessi dire che la quinta stagione di “Skam Italia” è riuscita sul piano dell’evoluzione narrativa e al pari livello – dal punto di vista qualitativo – delle precedenti, mentirei. Gli sceneggiatori Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo hanno voluto affrontare – a sorpresa e spiazzando i fan storici della serie – il tema del micro pene, affidandolo alla figura del personaggio di Elia. Dieci puntate per arrivare all’accettazione di sé. Forse non è un argomento ‘caldo’ che accomuna gran parte degli adolescenti italiani, quindi si spiegano alcuni tweet di forte delusione, ma la tematica esiste e c’è. In questo gli sceneggiatori ci hanno visto lungo, anche dal punto di vista mediatico, accendendo il dibattito a tre giorni dalla messa online degli episodi con la conferenza stampa di presentazione. Il fatto che ci sia tutta questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Premessa. Dovessi dire che la quinta stagione di “Italia” è riuscita sul piano dell’evoluzione narrativa e al pari livello – dal punto di vista qualitativo – delle precedenti, mentirei. Gli sceneggiatori Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo hanno voluto affrontare – a sorpresa e spiazzando i fan storici della serie – il tema del, affidandolo alla figura del personaggio di Elia. Dieci puntate per arrivare all’accettazione di sé. Forse non è un argomento ‘caldo’ che accomuna gran parte degli adolescenti italiani, quindi si spiegano alcuni tweet di forte delusione, ma la tematica esiste e c’è. In questo gli sceneggiatori ci hanno visto lungo, anche dal punto di vista mediatico, accendendo il dibattito a tre giorni dalla messa online degli episodi con la conferenza stampa di presentazione. Il fatto che ci sia tutta questa ...

IlContiAndrea : PS L'attore Francesco Centorame è bravissimo #skamitalia5 - IlContiAndrea : Ne @ilfattoblog ho scritto la mia su #skamitalia5. È importante parlare del #micropene specie in una società falloc… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Elia e il #micropene: importante sottolineare come ancora oggi le dimensioni sessuali siano un tabù...' #skamitalia5 @IlC… - ilfattoblog : 'Elia e il #micropene: importante sottolineare come ancora oggi le dimensioni sessuali siano un tabù...'… -