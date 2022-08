Serve sforzo straordinario Mario Draghi alla carica sul Pnrr

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo giorni di pressing e polemicheinterviene nella scena politica e chiede "uno" per portare a termine 243 provvedimenti nei prossimi due mesi. Il presidente del Consiglio suona lae dopo la pausa estiva richiama i ministeri interessati affinché si rispettino i tempi dell'attuazione del programma di riforme e investimenti dell'esecutivo e si raggiungano i traguardi e i target del. L'obiettivo, evidentemente, è quello di chiudere il maggior numero di dossier, mettere a riparo i fondi da incassare dall'Europa nel 2022 e lasciare un carico più leggero di cose da fare al nuovo governo che si formerà dopo le elezioni del 25 settembre. A palazzo Chigi hanno fatto i conti sulle tempistiche, l'esecutivo nuovo di zecca dovrà affrontare prima di ...

