Sapevate che il malessere post vacanze è una vera e propria sindrome? | I consigli per un rientro senza stress (Di martedì 30 agosto 2022) Se per qualche fortunato le vacanze estive continueranno ancora per un po', per la maggior parte degli italiani è arrivato il momento di mettere da parte infradito e ombrelloni. Come ogni anno anche quest'estate sta per giungere al termine ed è sempre molto difficile dire addio alla bella stagione. In particolare è difficile pensare di tornare alla vita di tutti i giorni dopo l'annuale e meritato periodo di riposo. Rientrare a lavoro dopo le vacanze è un trauma, e non si tratta di una semplice frase fatta: si tratta di una vera è propria condizione chiamata sindrome post vacanze e ne soffrono a milioni ogni anno. A causare il disturbo non è semplicemente la 'fine della vacanza'. La radice della questione è il pensiero della fine della libertà, del ...

