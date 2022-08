Salto in alto, nuovo record italiano per Roberta Bruni a 4,72 (Di martedì 30 agosto 2022) Giornata storica per il Salto in alto italiano, con Roberta Bruni che ritocca il record italiano femminile superando la misura di 4,72 metri, di un centimetro migliore del 4,71 registrato lo scorso 18 giugno. Teatro dell’impresa è il Palio Città della Quercia, mentre queste sono le parole di Bruni raccolte dalla FIDAL: “È una misura assolutamente voluta, e la pioggia, che era iniziata a cadere, non mi ha fermata anche se avevo un po’ di timore perché non è mai facile in queste condizioni. C’era tanto tifo per me, volevo chiudere la stagione al meglio e ancora non è conclusa, perché tra una settimana sarò a Zurigo per la finale di Diamond League”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Giornata storica per ilin, conche ritocca ilfemminile superando la misura di 4,72 metri, di un centimetro migliore del 4,71 registrato lo scorso 18 giugno. Teatro dell’impresa è il Palio Città della Quercia, mentre queste sono le parole diraccolte dalla FIDAL: “È una misura assolutamente voluta, e la pioggia, che era iniziata a cadere, non mi ha fermata anche se avevo un po’ di timore perché non è mai facile in queste condizioni. C’era tanto tifo per me, volevo chiudere la stagione al meglio e ancora non è conclusa, perché tra una settimana sarò a Zurigo per la finale di Diamond League”. SportFace.

