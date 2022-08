Salernitana | ecco Daniliuc | “La serie A un sogno che si realizza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Flaviusè l’ultimo nuovo acquisto della. Un arrivo che potrebbe chiudere il mercato in entrata dei granata, come ammesso dal presidente Danilo Iervolino. In attesa di vivere gli ultimi giorni di calciomercato, mentre la squadra si appresta ad affrontare la trasferta di Bologna, il 21enne calciatore austriaco di origini rumene ha rilasciato una breve intervista al sito della società “Grazie per l’accoglienza. Le prime sensazioni sono molto buone, ho avuto la possibilità di conoscere la città e vedere il campo di allenamento e sono molto felice di essere qui“, queste le prime parole del neo difensore dellaai canali ufficiali del club. “Ho giocato con l’Academy del Real Madrid e al Bayern Monaco, ho ottimi ricordi di queste due esperienze perché in entrambi i casi ho ...