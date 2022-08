Rally 1000 Miglia: la rassegna di vincitori e sconfitti (Di martedì 30 agosto 2022) Per l’ottava volta nella propria storia il sodalizio reggiano Movisport si fregia del titolo nazionale assoluto per le scuderie, avvicinandosi anche allo scudetto Tricolore con Andrea Crugnola e conquistando il podio anche con Giandomenico Basso. Da qui parte la rassegna stampa post Rally 1000 Miglia sulla base dei comunicati ricevuti redazione. Movisport E’ l’ottavo titolo Source Leggi su rallyeslalom (Di martedì 30 agosto 2022) Per l’ottava volta nella propria storia il sodalizio reggiano Movisport si fregia del titolo nazionale assoluto per le scuderie, avvicinandosi anche allo scudetto Tricolore con Andrea Crugnola e conquistando il podio anche con Giandomenico Basso. Da qui parte lastampa postsulla base dei comunicati ricevuti redazione. Movisport E’ l’ottavo titolo Source

mattiperlecors1 : DAVIDE NICELLI JR. CONQUISTA UN ARGENTO CHE VALE ORO NEL TRICOLORE JUNIOR AL 45° RALLY 1000 MIGLIA… - Campioni_cn : Suzuki Rally Cup 2022: Giordano-Siragusa vincono la '1000 Miglia' - rally_timing : ?? ?? CIAR Junior, un argento importante in ottica campionato per Nicelli Jr. e Pieri al 1000 Miglia - LoJackItalia : Maurizio Iperti, Amministratore Delegato di LoJack, ha potuto constatare in prima persona tutta la passione espress… - mattiperlecors1 : Trony esaltante al Rally 1000 Miglia -