(Di martedì 30 agosto 2022) Nuova stagione in partenza per l’ammiraglia di Viale Mazzini con tanti programmi e alcune novità. Oggi lacon i volti Rai. Alle 12:00 di martedì 30 agosto, nella sede Rai di Viale Mazzini, tornano le conferenzealla presenza dei giornalisti e vengono presentati i programmi delautunnale delle tre reti Rai. Intervengono la direttriceSimona Sala e tra gli altri, i conduttori Massimiliano Ossini (UnoMattina), Eleonora Daniele (Storie Italiane), Serena Bortone (Oggi è un altro Giorno), Alberto Matano (La Vita in Diretta) e gli altri volti del weekend. Innon cambia nulla. Si parte al mattino col Tg1 Mattina e il Tg1 delle ore 8:00. Alle 9.05 ci sarà UnoMattina lo storico contenitore della Prima Rete ...

arual812 : RT @Baccotvnews: ??Oggi alle 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del day time della nuova stagione #Rai. Saranno presenti i con… - bubinoblog : RAI: LA CONFERENZA STAMPA DELL'INTRATTENIMENTO DAYTIME DEL SERVIZIO PUBBLICO - fran_something : Ma come l'anno scorso si potrà vedere qualche conferenza stampa di #venezia79 o red carpet anche online tramite il… - Silvia_Mio86 : RT @Baccotvnews: ??Oggi alle 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del day time della nuova stagione #Rai. Saranno presenti i con… - SerieTvserie : Intrattenimento Daytime Rai: la conferenza stampa di presentazione in diretta dalle ore 12 -

Tvblog

... a partire dal 2014 (stampa, Red Carpet, interviste, cerimonie ufficiali). Come annunciato dai suoi canali ufficiali, Anche quest'anno laporterà gli spettatori nel backstage di ......dell'Ucraina è necessaria ha detto il portavoce del Cremlino per stoffe nella quotidiana...le organizzazioni internazionali a Vienna ha sottolineato che il direttore generale dellaa ... Intrattenimento Daytime Rai: la conferenza stampa di presentazione in diretta dalle ore 12 TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione dei programmi dell'Intrattenimento Daytime della Rai.L’appuntamento è per i giorni 1, 2 e 3 settembre a Castelsardo. Giovedì 1° settembre l’assegnazione del premio di giornalismo enogastronomico con cooking demo. Venerdì 2 settembre la celebrazione di d ...