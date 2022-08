Quest’anno i suicidi nelle carceri hanno già superato quelli del 2021 (Di martedì 30 agosto 2022) Da gennaio ad agosto sono stati 57, di persone con situazioni detentive e storie molto diverse tra loro Leggi su ilpost (Di martedì 30 agosto 2022) Da gennaio ad agosto sono stati 57, di persone con situazioni detentive e storie molto diverse tra loro

ilpost : Quest’anno i suicidi nelle carceri hanno già superato quelli del 2021 - PinoNeri5 : RT @AntigoneOnlus: Quest'anno sono già 57 i suicidi. Lo stesso numero registrato in tutto il 2021. Un dramma di cui abbiamo parlato a @SkyT… - SchwarzGuido : @scarabellimauro @flaviafratello @RadioRadicale E sempre. Non solo perché quest’anno si sta verificando una preoccu… - Beatric79497880 : RT @AntigoneOnlus: Quest'anno sono già 57 i suicidi. Lo stesso numero registrato in tutto il 2021. Un dramma di cui abbiamo parlato a @SkyT… - LucianoQuaranta : RT @Eli_Trenta: Troppi i suicidi nelle carceri quest'anno, servono risposte strutturali per realizzare il dettato dell'art 27 della Costitu… -