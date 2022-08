Quando il gioco di fa duro i duri cominciano a giocare, ammesso che vogliano scendere in campo (Di martedì 30 agosto 2022) La settimana appena iniziata sarà decisamente importante sotto molti profili. Uno tattico, comunque con un’importante valenza strategica, sarà il riscontro del gettito della tassazione degli extraprofitti il cui termine ultimo per il versamento scadrà il 31 di questo mese. Non è possibile azzardare previsioni perché è in atto un nutrito contenzioso incardinato dalle aziende individuate dal governo come tenute a versare le somme scaturienti da quella manovra fiscale. Appena sarà noto l’importo di quell’introito, l’esecutivo, seppure in condizioni di operatività ridotta, dovrà provvedere a legiferare in merito al caro energia come se fosse in piena operatività. Le attuali circostanze sono più che straordinarie e tanto è quanto richiesto dal dettato costituzionale perché un esecutivo dimissionario possa procedere senza indugi a operare con pieni poteri. Ma non si può restare indifferenti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) La settimana appena iniziata sarà decisamente importante sotto molti profili. Uno tattico, comunque con un’importante valenza strategica, sarà il riscontro del gettito della tassazione degli extraprofitti il cui termine ultimo per il versamento scadrà il 31 di questo mese. Non è possibile azzardare previsioni perché è in atto un nutrito contenzioso incardinato dalle aziende individuate dal governo come tenute a versare le somme scaturienti da quella manovra fiscale. Appena sarà noto l’importo di quell’introito, l’esecutivo, seppure in condizioni di operatività ridotta, dovrà provvedere a legiferare in merito al caro energia come se fosse in piena operatività. Le attuali circostanze sono più che straordinarie e tanto è quanto richiesto dal dettato costituzionale perché un esecutivo dimissionario possa procedere senza indugi a operare con pieni poteri. Ma non si può restare indifferenti ...

