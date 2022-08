PSG: non solo Fabian, anche Soler verso Parigi (Di martedì 30 agosto 2022) Carlos Soler potrebbe essere un nuovo rinforzo per il PSG Dopo Fabian Ruiz sta per arrivare a Parigi anche un altro centrocampista spagnolo. Stando a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 agosto 2022) Carlospotrebbe essere un nuovo rinforzo per il PSG DopoRuiz sta per arrivare aun altro centrocampista spagnolo. Stando a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @juventusfc continua a trattare con il @PSG_inside per #Paredes: non c'è ancora accordo… - romeoagresti : #Allegri: “Di #Paredes non penso niente, perché è un giocatore del PSG”. - Roberto19387397 : @NonSoloJuve Non vi sembra di esagerare con le aspettative su Paredes? Io preferisco aspettare e vederlo all’opera… - MC21868 : RT @dariopelle3: #Galtier annuncia la non convocazione di #Paredes per #Psg??#Tolosa. L'???? sarà un nuovo giocatore della #Juventus. -