Pnrr, il governo accelera: spinta su riforme e digitale per non perdere i fondi (Di martedì 30 agosto 2022) Una serie di ostacoli tecnici da rimuovere, ma anche alcuni macigni più politici. La scelta di Mario Draghi di mettere in sicurezza gli obiettivi del Pnrr da conseguire entro fine anno passa... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 agosto 2022) Una serie di ostacoli tecnici da rimuovere, ma anche alcuni macigni più politici. La scelta di Mario Draghi di mettere in sicurezza gli obiettivi delda conseguire entro fine anno passa...

pdnetwork : La #Sicilia in questi anni è arretrata a causa del disastro provocato dal governo Musumeci. La candidatura di… - fattoquotidiano : Teme la crisi energetica, vuole avvertire gli elettori: “Al governo sarà dura”. Gentiloni la frena: “Il Pnrr resta… - ilfoglio_it : La revisione del Pnrr sarebbe un rischio enorme che comprometterebbe le sorti del nostro paese. Invece di azzuffars… - PivaEdoardo : RT @guiodic: Il governo, alla buonora, sta pensando un intervento sulle bollette, ma non trova le coperture perché, riferisce il Sole24ore,… - dariochierchia : RT @guiodic: Il governo, alla buonora, sta pensando un intervento sulle bollette, ma non trova le coperture perché, riferisce il Sole24ore,… -