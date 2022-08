Pioli non cerca scuse: 'Troppa frenesia e poca qualità. Ma il derby sarà diverso' (Di martedì 30 agosto 2022) Stefano Pioli non può essere soddisfatto, dopo il pareggio del Milan a Reggio Emilia con Sassuolo. Ma non fa drammi e analizza le cause del mezzo passo falso, convinto che la squadra saprà trarre una ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Stefanonon può essere soddisfatto, dopo il pareggio del Milan a Reggio Emilia con Sassuolo. Ma non fa drammi e analizza le cause del mezzo passo falso, convinto che la squadra saprà trarre una ...

PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - AntoVitiello : #Pioli: “#DeKetelaere ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ha grande… - AntoVitiello : ???#Pioli: '#Leao deve pensare di continuare a migliorare e non sto allenando un giocatore pensando di poterlo perde… - G_Cobianchi : Comunque questa dev’essere la stagione della maturità e della crescita per tutti, allenatore compreso Pioli può fa… - MilanPress_it : #Pioli in conferenza post #SassuoloMilan: “Non è stato un Milan di qualità, ma non abbiamo pensato al derby Troppi… -