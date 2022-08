"Non sarò più ministro". Giorgetti ci ripensi (Di martedì 30 agosto 2022) Questo è l’inaspettato annuncio fatto da Giancarlo Giorgetti (eccellente ministro dello Sviluppo Economico) al Meeting di CL. Sarà che Giorgetti è lontano anni luce dagli eccessi di Salvini, ma io spero che non prenda una decisione simile. Anche se è candidato in Valtellina, lontano da casa sua a Varese. Al Meeting di CL (leggo sul Foglio) Giorgetti ha chiesto allo staff: “Posso fare un giro?”. Lo hanno portato a vedere la reliquia del giudice Livatino. Giorgetti è molto cattolico, va spesso al Santuario del Sacro Monte di Varese. Giorgetti è un ministro importante, in piena sintonia con Mario Draghi. Ed è attratto dai misteri: “Lo sviluppo economico non dipende dal ministero, ma è un mistero” e ci vuole fare un libro: “Il mistero economico”. Dicono di lui due esponenti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Questo è l’inaspettato annuncio fatto da Giancarlo(eccellentedello Sviluppo Economico) al Meeting di CL. Sarà cheè lontano anni luce dagli eccessi di Salvini, ma io spero che non prenda una decisione simile. Anche se è candidato in Valtellina, lontano da casa sua a Varese. Al Meeting di CL (leggo sul Foglio)ha chiesto allo staff: “Posso fare un giro?”. Lo hanno portato a vedere la reliquia del giudice Livatino.è molto cattolico, va spesso al Santuario del Sacro Monte di Varese.è unimportante, in piena sintonia con Mario Draghi. Ed è attratto dai misteri: “Lo sviluppo economico non dipende dal ministero, ma è un mistero” e ci vuole fare un libro: “Il mistero economico”. Dicono di lui due esponenti ...

