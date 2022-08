No, il 44 per cento delle donne incinte inserite nella sperimentazione Pfizer non ha subito un aborto (Di martedì 30 agosto 2022) Il 18 agosto 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «44% delle donne incinta, dopo Pfizer ha perso i loro bambini». Il tweet è accompagnato dallo screenshot di un articolo in inglese pubblicato dal Florida Standard intitolato “Massacro: quasi metà delle donne incinte nella sperimentazione Pfizer ha subito un aborto”. Lo screenshot riporta anche il sommario dell’articolo, che recita: «Secondo la dottoressa Naomi Wolf, che guida un progetto dal basso per analizzare 300 mila documenti rilasciati da Pfizer a seguito di una richiesta FOIA, il 44 percento delle donne incinte che hanno partecipato alla ... Leggi su facta.news (Di martedì 30 agosto 2022) Il 18 agosto 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «44%incinta, dopoha perso i loro bambini». Il tweet è accompagnato dallo screenshot di un articolo in inglese pubblicato dal Florida Standard intitolato “Massacro: quasi metàhaun”. Lo screenshot riporta anche il sommario dell’articolo, che recita: «Secondo la dottoressa Naomi Wolf, che guida un progetto dal basso per analizzare 300 mila documenti rilasciati daa seguito di una richiesta FOIA, il 44 perche hanno partecipato alla ...

