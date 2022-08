Monza, arriva Rovella in prestito dalla Juventus (Di martedì 30 agosto 2022) Il Monza piazza il colpo Nicolò Rovella. La squadra allenata da Giovanni Stroppa è pronta ad accogliere il giovane centrocampista azzurro, che arriva in prestito dalla Juventus. Sono previste per la giornata di domani le visite mediche, poi potrà iniziare l’avventura monzese per Rovella. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ilpiazza il colpo Nicolò. La squadra allenata da Giovanni Stroppa è pronta ad accogliere il giovane centrocampista azzurro, chein. Sono previste per la giornata di domani le visite mediche, poi potrà iniziare l’avventura monzese per. SportFace.

