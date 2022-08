cmdotcom : L' #Inter scaccia i brutti pensieri di Roma, ma la difesa ancora non va: dire 'no' ad Acerbi è autolesionismo… -

Calciomercato.com

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraPasso falso dell'che alla terza giornata di campionato cade in trasferta, proprio come l'anno scorso, contro ...freccia al 75' con Luis Alberto che...SENZA PAURA L'avversaria dell'esordio è l'ma Strefezzai timori: 'Sono tornato in Serie A e voglio rimanerci. Abbiamo detto ai ragazzi più giovani del Lecce di non avere paura, ... L'Inter scaccia i brutti pensieri di Roma, ma la difesa ancora non va: dire 'no' ad Acerbi è autolesionismo L’Inter si sbarazza della Cremonese (3-1), scaccia i brutti pesnieri maturati a Roma nella sconfitta con la Lazio, ma curiosamente segna tre reti in contropiede contro una delle ultime della classe, o ...Dal 57’ LUIS ALBERTO 8: Scaccia le discussioni sul suo conto, le posiziona a duemila all’ora sotto l’incrocio. INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 5, Bastoni 5; Dumfries 6,5 (Darmian 5,5) ...