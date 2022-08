Letta e il tema migranti: 'C'è chi fa propaganda, noi vogliamo un accordo con i Paesi europei' (Di martedì 30 agosto 2022) Enrico Letta è in Veneto per il suo tour elettorale e nella tappa di Valdagno ha parlato di immigrazione. "Sull'immigrazione vedo che gli altri fanno campagna elettorale e propaganda, mentre l'unica e ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022) Enricoè in Veneto per il suo tour elettorale e nella tappa di Valdagno ha parlato di immigrazione. "Sull'immigrazione vedo che gli altri fanno campagna elettorale e, mentre l'unica e ...

LaVeritaWeb : Dopo aver sbagliato le previsioni su Putin, il segretario dem va a farfalle sul tema del caro gas. La sua collega d… - Gianniallu : RT @madforfree: Il Pd, anziché sollecitare una riflessione laica su obbligo vs privazione di diritti e lavoro, ha deciso di riproporre il t… - globalistIT : - Pella356323 : @riotta Come mai letta non si siede al tavolo proposto da calenda in merito al caro energia e gas? Come mai gli USA… - MikeyTheJester : @Dissidente62 @RCorraz72 @Letta @pdnetwork Però ha toccato un tema a loro comunque caro e intoccabile... IL MAGNA'.… -