Lazio femminile | arriva Louise Eriksen | la sorella di Christian

La Lazio femminile ha ufficializzato l'arrivo di Louise Eriksen, 26enne proveniente dalla squadra danese del Kolding di cui era la capitana e sorella del più famoso Christian, ora al Manchester United. Difensore, la danese deve ancora esordire in Nazionale e andrà a giocare con gli aquilotti in Serie B, dove verrà più probabilmente usata a centrocampo.

