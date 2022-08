Kylian Mbappé, ancora prime pagine dopo le accuse del fratello di Pogba: liaison con modella trans? (Di martedì 30 agosto 2022) dopo le sconvolgenti accuse di Mathias Pogba, Kylian Mbappé finisce nuovamente sulle prime pagine per la presunta relazione con la modella. L’affaire Pogba ha sconvolto l’opinione pubblica e fatto parlare i media di tutto il mondo. Il neo centrocampista della Juventus ha infatti accusato alcuni uomini di averlo rapito con l’intento di estorcergli la bellezza di 13 milioni di euro. Paul ha dichiarato nella denuncia presentata alla polizia che tra i rapitori ci sarebbe stato anche il fratello Mathias. Venuto a conoscenza delle accuse del fratello, quest’ultimo ha lanciato delle pesanti accuse al calciatore della Juventus: “Mi hai implicato mio malgrado, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 agosto 2022)le sconvolgentidi Mathiasfinisce nuovamente sulleper la presunta relazione con la. L’affaireha sconvolto l’opinione pubblica e fatto parlare i media di tutto il mondo. Il neo centrocampista della Juventus ha infatti accusato alcuni uomini di averlo rapito con l’intento di estorcergli la bellezza di 13 milioni di euro. Paul ha dichiarato nella denuncia presentata alla polizia che tra i rapitori ci sarebbe stato anche ilMathias. Venuto a conoscenza delledel, quest’ultimo ha lanciato delle pesantial calciatore della Juventus: “Mi hai implicato mio malgrado, ...

Pogba, la banda del fratello voleva 3 milioni subito, lui ha pagato soltanto 100mila euro Kylian Mbappé, star del Paris Saint - Germain e compagno di Paul nella nazionale francese, è stato coinvolto suo malgrado nella vicenda da Mathias, secondo il quale il fratello avrebbe chiesto a uno ... Mbappé, la relazione con la modella trans Ines Rau infamma il gossip Mbappé, cosa c'è di vero nella relazione con la modella Ines Rau Kylian Mbappé e Ines Rau si sarebbero conosciuti a maggio 2022, durante il Festival di Cannes . In più, sarebbero stati insieme su ... "Orgogliosi di Mbappé", la banlieue si riscatta