Italexit presenta i candidati a Firenze. Paragone: "Contrari al rigassificatore" (Di martedì 30 agosto 2022) Sono state presentate a Firenze le liste dei candidati di Italexit, al Park Palace Hotel. Il segretario nazionale del partito Gianluigi Paragone: "Non capisco perche' Piombino debba prendersi un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Sono statete ale liste deidi, al Park Palace Hotel. Il segretario nazionale del partito Gianluigi: "Non capisco perche' Piombino debba prendersi un ...

VideoAndria : #andria: Politiche, Italexit presenta i candidati in Puglia: sovranità monetaria - viverejesi : Elezioni politiche 2022, Italexit presenta i propri candidati - LAURADEPS : @Niko_VI @AStramezzi @AlbertoContri @mariogiordano5 inoltre anche la mitica #Regoli si presenta in #Italexit - vivereperugia : Italexit presenta il programma elettorale e i candidati a Camera e Senato. Martedì 30 agosto a Ponte San Giovanni… - BelloGiovanni : Italexit presenta i candidati, Stefano Puzzer in corsa per le Marche: «Abbiamo unito le piazze, non svendiamo la di… -