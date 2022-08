(Di martedì 30 agosto 2022) Ristabilire i rapporti trae Arabia Saudita rappresenta un beneficio per laa livello regionale. Lo ha affermato il presidenteiano Ebrahim Raisi, come riporta l'agenzia di stampa ...

Agenzia ANSA

Le relazioni diplomatiche trae Arabia Saudita si sono interrotte nel 2016 a causa di distanze riguardo al conflitto in Yemen e dopo gli attacchi alle missioni diplomatiche saudite a Teheran, in ...Si pensi per esempio al dialogo avviato in Iraq trae Arabia Saudita, alla formalizzazione ... nell'ambito del dialogo Belgrado - Pristina e degli Stati Uniti, nelladei rapporti ... Iran, normalizzazione con Riad importante per sicurezza Ristabilire i rapporti tra Iran e Arabia Saudita rappresenta un beneficio per la sicurezza a livello regionale. (ANSA) ...