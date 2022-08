Horner | Audi avrà una sfida enorme | 10 anni da recuperare

fillycarre : #Binotto & Co. sono unfit to lead. La stanza dei bottoni deve essere anglotedesca altrimenti dal 2026 con Porsche M… - FormulaPassion : #Horner:'L'annuncio di Audi è il testimone di dove sia la F1 adesso. I regolamenti hanno giocato un ruolo important… -

Formula 1 e Dakar saranno i palcoscenici sportivi principali per, in futuro. L'impegno sulla futura generazione di power unit, dal 2026, avverrà potenziando la struttura di Neuburg, già con un organico di 100 tecnici e dotazioni tecnologiche necessarie a ...Il weekend del Gran Premio del Belgio si è aperto con la notizia del futuro approdo dicome motorista nel Circus a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo ...Keynes Chris. " ...Mentre Red Bull è in trattative con Porsche, Horner commenta la sfida che attende Audi: "Dovrà recuperare un know how turbo-ibrido lungo 10 anni" ...Il weekend del Gran Premio del Belgio si è aperto con la notizia del futuro approdo di Audi come motorista nel Circus a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle power ...