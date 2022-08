berlusconi : L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea. L'Europa è la nostra patria comune, qui sono nati i nostri princ… - StatiFrancesco : @berlusconi Berlusconi: l’Italia è un paese fondatore dell’Unione Europea. L’ Europa e’ la nostra patria comune, qu… - FateOfLight : RT @berlusconi: L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea. L'Europa è la nostra patria comune, qui sono nati i nostri princìpi cris… - AlessFant : Dicendo ‘Basta con l'Europa’, essi varcarono l'Oceano verso il «nuovo mondo», decisi a rifarsi una vita sulla base… - larispostae42 : @Cartabellotta Ma non era stato Monti, il salvatore della patria, a tagliare tagliare tagliare? Non ce lo aveva chi… -

ilGiornale.it

L'è la nostracomune, qui sono nati i nostri princìpi cristiani e liberali. Noi non possiamo che essere europeisti, senza esitazione e fino in fondo', puntualizza dopo l'intervista a '......collegati anche ai movimenti radicali di estrema destra presenti in Ucraina e nel resto d'. ... questi giovani sono morti da eroi per difendere ladagli attacchi dell'Occidente, dall'... "Europa patria comune, serve una sola voce nella politica estera" Silvio Berlusconi ha dedicato la sua pillola quotidiana all'Europa e alla necessità di costruire un esercito europeo e di avere una voce unica ..."Vincere il 25 settembre è decisivo per la Lombardia e per l'Italia. La Lombardia è la regione più avanzata del nostro Paese e la più ...