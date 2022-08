È morto MIkhail Gorbaciov | l' uomo che ha aiutato ad abbattere il muro di Berlino

(Di martedì 30 agosto 2022), ultimo presidente dell'Unione sovietica, l'che haadildi, a buttare giù la Cortina di ferro, ad allontanare la minaccia di due potenze che si controppongono, èa Mosca all'età di 91 anni, proprio mentre il mondo sembra tornare alla rottura che lui aveva contribuito a sanare. E' stato segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica e unico presidente dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, per un anno. Era il giovane nel Politburo dei vecchi, l'elemento di novità nella gerontocrazia che dopo Leonid Breznev portò prima l'altrettanto vecchio Jurij Andropov alla guida dell'Urss, poi Kostantin Cernenko. Infine arrivòed era inevitabile ...

"Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia,Sergeyevich Gorbaciov è", recita il comunicato diffuso dal nosocomio e riportato dalla Tass. Ultimo segretario generale del Partito ..."Slava Bogu", gloria a Dio, disse a sorpresaSergheevic Gorbaciov in quel cortile dell'asilo dov'erano schierati i bambini per salutarlo ... il Segretario Generalea 74 anni dopo dodici ...Entro tre anni dalla morte del leader sovietico Leonid Brezhnev, in seguito ai brevi regimi di Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, il Politburo elesse Gorbaciov segretario generale nel 1985. Il ...(PRIMAPRESS) - MOSCA - E' morto all'età di 91 anni Mikhail Gorbaciov, l'ex presidente dell'Unione Sovietica e padre della Perestrojka e della dottrina Glasnost, protagonista della caduta del Muro di ...