Dentro Zalewski e Dzeko | out Spinazzola | le ufficiali delle 20 | 45

(Di martedì 30 agosto 2022)- Continua la quarta giornata di Serie A, dopo l’apertura con Sassuolo-Milan, ora è il tempo di Inter-Cremonese e Roma-Monza. Partiamo dalla gara di Roma, dove si sfideranno i Capitolini contro il Monza di Giovanni Stroppa, reduce da 3 sconfitte di fila. Dalle file dei Giallorossi,al posto di, riposa anche KarsdropCelik, dopo un ottima mezz’ora finale contro la Juventus. Fuori anche Chris Smalling, al suo posto Marash Kumbulla per allontanare le voci di mercato che lo vedevano via dalla Capitale. Davanti solito attacco, formato da Dybala, Abraham e Lorenzo Pellegrini. Per il Monza, davanti solito tandem d’attacco: Petagna e Caprari. Sulle due fascie spazio a Carlos Augusto con Birindelli, in mediana dal 1? spazio a Pessina e a Sensi. ...