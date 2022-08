Cristina Marino una foto e il web è in delirio | Arriva anche il commento “focoso” di Luca Argentero

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 30 agosto 2022)continua a infiammare i social network e manda i fan in… malo stesso maritoha deciso lasciarsi andare a un”. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vederediventare una delle social influencer più amate del web, con un lungo seguito di follower che seguono la sua pagina social e non solo. La sua vita è radicalmente cambiata nel momento in cui ha incontrato, sua anima gemella e marito insieme al quale è diventata mamma per la prima volta. A tenere banco nel mondo del web, non a caso, troviamo la reazione esagerata cheha ...