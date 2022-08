Covid, nuove regole: la quarantena per i positivi asintomatici sarà ridotta da 7 a 5 giorni (Di martedì 30 agosto 2022) Si va verso un nuovo allentamento delle misure anti Covid e verso la probabile riduzione dei tempi di quarantena e di isolamento per chi dovesse risultare positivo al virus. Le nuove regole potrebbero entrare in vigore nelle prossime ore, se il ministero della Salute, emanerà una circolare in questo senso. Una misura che è attesa dall’inizio di agosto, ma che il ministro Roberto Speranza non ha ancora firmato.Gli orientamenti del Consiglio Superiore di Sanità, che si è riunito ieri, in ogni caso andrebbero verso misure più morbide, calibrate sulla base dell’andamento della curva dei contagi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi individuati sono stati 31.088 e 98 i pazienti deceduti, con un tasso di positività che si è attestato al 14,9%. Il principale provvedimento allo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Si va verso un nuovo allentamento delle misure antie verso la probabile riduzione dei tempi die di isolamento per chi dovesse risultare positivo al virus. Lepotrebbero entrare in vigore nelle prossime ore, se il ministero della Salute, emanerà una circolare in questo senso. Una misura che è attesa dall’inizio di agosto, ma che il ministro Roberto Speranza non ha ancora firmato.Gli orientamenti del Consiglio Superiore di Sanità, che si è riunito ieri, in ogni caso andrebbero verso misure più morbide, calibrate sulla base dell’andamento della curva dei contagiin Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi individuati sono stati 31.088 e 98 i pazienti deceduti, con un tasso dità che si è attestato al 14,9%. Il principale provvedimento allo ...

