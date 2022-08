Cassano che gaffe: lo ha detto su Maggio! (Di martedì 30 agosto 2022) Antonio Cassano, negli ultimi tempi, è spesso al centro delle discussioni del mondo calcistico. L’ex fantasista questa volta si è reso protagonista di una gaffe sul suo vecchio compagno di squadra Christian Maggio. Queste le sue parole: “Prendi Maggio che ha giocato con me, in tutta la sua carriera ha fatto 5 gol, in squadra con me ne ha fatti 12”. Lo stesso Christian Maggio, ex terzino destro del Napoli e Benevento tra le altre, sul proprio profilo Instagram, ha ironizzato sull’affermazione effettuata da Cassano. Questo l’intervento di Maggio: “Ma siamo sicuri che nella mia carriera di gol ne ho fatti solo 5? O 12? O forse un po’ di più”. L’ex difensore azzurro ha infatti messo a segno 42 gol tra Serie A e Serie B, campionati nei quali ha collezionato rispettivamente 334 e 151 presenze (con le maglie di Sampdoria, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 30 agosto 2022) Antonio, negli ultimi tempi, è spesso al centro delle discussioni del mondo calcistico. L’ex fantasista questa volta si è reso protagonista di unasul suo vecchio compagno di squadra Christian Maggio. Queste le sue parole: “Prendi Maggio che ha giocato con me, in tutta la sua carriera ha fatto 5 gol, in squadra con me ne ha fatti 12”. Lo stesso Christian Maggio, ex terzino destro del Napoli e Benevento tra le altre, sul proprio profilo Instagram, ha ironizzato sull’affermazione effettuata da. Questo l’intervento di Maggio: “Ma siamo sicuri che nella mia carriera di gol ne ho fatti solo 5? O 12? O forse un po’ di più”. L’ex difensore azzurro ha infatti messo a segno 42 gol tra Serie A e Serie B, campionati nei quali ha collezionato rispettivamente 334 e 151 presenze (con le maglie di Sampdoria, ...

davidallegranti : A Taranto il Terzo Polo candida Massimiliano Stellato, capogruppo in consiglio regionale del partito di Massimo Cas… - ardigiorgio : RT @ardigiorgio: La candidatura di Massimo Cassano con @CarloCalenda a Emiliano non lo ha amareggiato,anzi meglio votare per loro.E se perd… - Retuittocose : RT @milan_corner: Cassano: 'ogni volta che vedo le partite della Juve e della Roma i coglioni si gonfiano come mongolfiere' - GagliardiGius : RT @ardigiorgio: La candidatura di Massimo Cassano con @CarloCalenda a Emiliano non lo ha amareggiato,anzi meglio votare per loro.E se perd… - Maxi664684761 : @fcin1908it Che Cassano sia totalmente idiota è noto -