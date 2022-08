Calciomercato Juventus, scelta la mossa per gennaio: è indispensabile (Di martedì 30 agosto 2022) La Juventus sembra stia già pensando al mercato di gennaio con una ben precisa operazione da fare; andiamo a vedere di chi parliamo. Il mercato è alle battute finali e la società bianconera può ritenersi soddisfatta; una volta ufficializzato Paredes, a meno di clamorose novità, non ci saranno ulteriori innesti con Allegri che potrà contare su una rosa di ottimo livello il cui obiettivo è, senza nessun dubbio, tornare a vincere il campionato. Sappiamo benissimo, però, come il mercato non finisca mai e proprio per questo, almeno dalle ultime indiscrezioni, la Juventus sembra aver deciso cosa fare nella sessione invernale. LaPresseA gennaio la volontà principale della società bianconera dovrebbe essere quella di portare alla corte di Allegri un nuovo terzino sinistro; la prestazione di Alex Sandro, contro la Roma, non è ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 agosto 2022) Lasembra stia già pensando al mercato dicon una ben precisa operazione da fare; andiamo a vedere di chi parliamo. Il mercato è alle battute finali e la società bianconera può ritenersi soddisfatta; una volta ufficializzato Paredes, a meno di clamorose novità, non ci saranno ulteriori innesti con Allegri che potrà contare su una rosa di ottimo livello il cui obiettivo è, senza nessun dubbio, tornare a vincere il campionato. Sappiamo benissimo, però, come il mercato non finisca mai e proprio per questo, almeno dalle ultime indiscrezioni, lasembra aver deciso cosa fare nella sessione invernale. LaPresseAla volontà principale della società bianconera dovrebbe essere quella di portare alla corte di Allegri un nuovo terzino sinistro; la prestazione di Alex Sandro, contro la Roma, non è ...

