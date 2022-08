Bici rivoluzionarie | uniche e in 3D | verso Parigi 2024

(Di martedì 30 agosto 2022) L'Italia è la terra della creatività e dell'ingegno, e da due piccole aziende italiane capitanate da Romolo Stanco arriva la rivoluzione nel mondo del ciclismo, tra artigianalità e industria 4.0. Non più otto tubi saldati o produzioni industriali in composito: unacon il corpo di metallo e un'anima fatta di gigabyte di dati, confronti, test e sperimentazione. L'obiettivo è la prestazione massima di ciascun atleta. Come diceva Enzo Ferrari "Non abbiamo il petrolio ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia". Romolo Stanco, a capo di T RED Bikes e TOOT Engineering, ha iniziato nel 2018 a sviluppare unarivoluzionaria. Obiettivo: le Olimpiadi di. Grazie alla progettazione adattiva sul singolo atleta, alla stampa 3D in metallo, e la produzione completamente artigianale made in Italy la sfida ha ...

La bici è in metallo, con parti stampate in 3D in Scalmalloy lega sviluppata da Airbus. Le fasi sperimentali dirette da Romolo Stanco vantano la collaborazione del professor Ferdinando Auricchio. La Honbike U4 minimalista e tecnologica, ecco il progetto che può fare davvero la differenza sul mercato delle bici elettriche.