(Di martedì 30 agosto 2022) Questa notte i Carabinieri della Compagnia di, nel corso di una mirata strategia di contrasto finalizzata a monitorare ed arginare la delittuosità tra i giovani e i giovanissimi, hanno denunciato due minori incensurati – un 17enne die un 15enne di– trovati in possesso di numerose dosi di cocaina, hashish, soldi contanti ed una serramanico. I Carabinieri, che nel pattugliare alle 2 di stanotte il centro di, hanno notato in piazza Cesare Battisti due giovani seduti su una panchina con atteggiamento sospetto ed hanno deciso, nonostante la loro minore età e lo stato di incensuratezza, di procedere ugualmente a perquisizione personale: l’intuito dei Carabinieri si è rivelato determinante. Infatti, neldel ...

Baby pusher in giro tra Anzio e Nettuno con coltello e droga nel borsello: denunciati Baby pusher sono stati fermati questa notte nel corso di controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio. Il rinvenimento della droga I militari nel corso di un'azione mirata a monitorare ...