Vomero | scontrino con luce e gas inclusi in una pizzeria | la notizia

(Di lunedì 29 agosto 2022) La, a Napoli, in unaè stato presentato unocon anche il pagamento delle vocie gas: tutti i dettagli della particolare. Unaa Napoli ha deciso di presentare unoal cliente anche con il pagamento die gas. Lain pochissimo tempo ha fatto il giro della città, ma si tratterebbe di qualcosa di più semplice: l’accaduto. La provocazione di un proprietario di unaal(Via WebSource)Ha fatto scalpore in queste ore unodi unaal, in cui un cliente ha pagato pizza e acqua a più di 11 euro a causa del “contributo” per gas e ...

lacittanews : 29 Agosto 2022 “Pizza e acqua a 11 euro”: la provocazione della pizzeria Gorizia del Vomero: “Costi triplicati… -

Il gas e l'elettricità finiscono sullodella pizza. Siamo al, nei locali della storica pizzeria Gorizia 1916 di via Bernini, che ha scelto di non abbassare la saracinesca ad agosto per venire incontro, tra l'altro, alle ...... costi anche più che duplicati al tavolo interno e spesso senza: eccoci nel mondo del ... in 9 degli 11 bar testati ieri dal Mattino in diversi quartieri della città, dall'Arenella al, ...Il gas e l'elettricità finiscono sullo scontrino della pizza. Siamo al Vomero, nei locali della storica pizzeria Gorizia 1916 di via Bernini, che ha scelto di non abbassare la ...“Pizza e acqua a 11 euro”: la provocazione della pizzeria Gorizia del Vomero: “Costi triplicati in un mese per le utenze ...