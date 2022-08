Violante promuove il patto di responsabilità tra i partiti E sulla Russia…

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il gas in Europa costa dieci volte più degli Usa e Mario Draghi ha chiuso ad uno scostamento di bilancio: sarebbe meglio, su temi così delicati, che ci fosse il “consenso di tutte le parti”. Lo dice a Formiche.net il presidente emerito della Camera, Lucianoche, partendo dall’emergenza energetica, analizza il trend della campagna elettorale e i riverberi internazionali dello status quo italiano.ditra isul caro bollette: lo hanno proposto Crosetto, Calenda, Giorgetti. È questo spirito repubblicano che occorre alla politica per affrontare le emergenze? E con quali premesse attuarlo? La prima vittima delle campagne elettorali è l’interesse generale. Si lotta per il primato e conta soprattutto vincere; è normale. Il presidente Draghi ha detto chiaramente che non intende proporre ...