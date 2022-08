US Open 2022, Sinner: “Sono cambiato come persona, sto provando a migliorare il più possibile” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il tennista italiano, Jannik Sinner, in vista del suo esordio agli US Open 2022, ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista a Supertennis: “Sono cambiato come persona, e Sono cambiate anche le persone intorno a me”. “Con Vagnozzi e Cahill credo che stia andando tutto bene, ci stiamo divertendo e stiamo lavorando duramente. Stiamo provando a portare il mio corpo più avanti possibile, a renderlo più resistente e più forte. Per me è la cosa più importante. Il risultato si vedrà fra due o tre anni”. “All’inizio lo studi un po’, Simone Vagnozzi e Darren Cahill mi daranno informazioni, e anche io guarderò qualche video, qualche partita. All’inizio non sarà facile, ma giocando al meglio dei cinque set c’è tutto il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Il tennista italiano, Jannik, in vista del suo esordio agli US, ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista a Supertennis: “, ecambiate anche le persone intorno a me”. “Con Vagnozzi e Cahill credo che stia andando tutto bene, ci stiamo divertendo e stiamo lavorando duramente. Stiamoa portare il mio corpo più avanti, a renderlo più resistente e più forte. Per me è la cosa più importante. Il risultato si vedrà fra due o tre anni”. “All’inizio lo studi un po’, Simone Vagnozzi e Darren Cahill mi daranno informazioni, e anche io guarderò qualche video, qualche partita. All’inizio non sarà facile, ma giocando al meglio dei cinque set c’è tutto il ...

Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Gazzetta_it : Camila #Giorgi agli Us Open: 'Sono grintosa ed elegante, stavolta vincerò in pizzo nero' - Open_gol : Il tecnico: «Il pubblico di Firenze? Una maleducazione incredibile» - IacopoOlivotto : RT @ProfCerbai: Un appello di enorme rilevanza, ancor più nei momenti di crisi. Grazie @pattoscienza - MercRF : RT @Eurosport_IT: Berrettini, Sonego, Giorgi e Trevisan subito al debutto ?????? Il programma del Day1 degli US Open 2022 ???? #EurosportTENN… -