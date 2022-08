Unione Popolare presenta i candidati sanniti: “Noi siamo e rappresentiamo la gente comune” (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Sabato sera abbiamo deciso di dare l’avvio alla campagna elettorale in un luogo-simbolo della cattiva gestione della cosa pubblica: il terminal dei bus extraurbani, da un po’ di tempo al centro di mirabolanti progetti di speculazione edilizia da parte di società private, nonché emblema della carenza di trasporti che isola sempre più il nostro territorio. Il terminal è anche quello da cui partire per studio o lavoro, come tanti di noi hanno fatto e continuano a fare, consegnando alla provincia di Benevento il terzo posto sul podio delle province italiane per spopolamento”. Inizia così la nota stampa di Potere al Popolo Sannio sulla presentazione dei candidati di Unione Popolare fatta al terminal bus di Benevento sabato 27 agosto. “Partire dal terminal – scrive – vuol dire partire ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Sabato sera abbiamo deciso di dare l’avvio alla campagna elettorale in un luogo-simbolo della cattiva gestione della cosa pubblica: il terminal dei bus extraurbani, da un po’ di tempo al centro di mirabolanti progetti di speculazione edilizia da parte di società private, nonché emblema della carenza di trasporti che isola sempre più il nostro territorio. Il terminal è anche quello da cui partire per studio o lavoro, come tanti di noi hanno fatto e continuano a fare, consegnando alla provincia di Benevento il terzo posto sul podio delle province italiane per spopolamento”. Inizia così la nota stampa di Potere al Popolo Sannio sullazione deidifatta al terminal bus di Benevento sabato 27 agosto. “Partire dal terminal – scrive – vuol dire partire ...

demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - fffitalia : Nota di merito a @jetdeiricchi, tra i primi ad aver sollevato la questione nel nostro paese. Al momento le liste ch… - TgLa7 : ?? ?????????????????? #LaCorsaAlVoto - Questa sera con noi: @ellyesse (PD), @CarloCalenda (Azione), @MariaDomenicaC4 (M5S)… - CrippaNicolo : RT @ProspettivaSoc1: (Già che ci siete segnatevi anche questo: il 6 settembre avremo Luigi De Magistris di @unione_popolare. Seguiranno alt… - TontiSalvatore : RT @ProspettivaSoc1: (Già che ci siete segnatevi anche questo: il 6 settembre avremo Luigi De Magistris di @unione_popolare. Seguiranno alt… -