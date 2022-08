Ultime Notizie – Fedez, lo sfogo su Instagram: “Non sono guarito in 3 giorni dal tumore” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Non sono guarito in 3 giorni dal tumore. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno”. E’ lo sfogo che Fedez, operato recentemente per un cancro al pancreas, pubblica su Instagram. Il rapper trae spunto da un post polemico indirizzato alla moglie Chiara Ferragni, ‘invitata’ a lottare per il diritto alla salute “perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”. “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo”, dice Fedez commentando il post ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “Nonin 3dal. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno”. E’ loche, operato recentemente per un cancro al pancreas, pubblica su. Il rapper trae spunto da un post polemico indirizzato alla moglie Chiara Ferragni, ‘invitata’ a lottare per il diritto alla salute “perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”. “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sareiin 3da uncome se fosse stato tutto uno scherzo”, dicecommentando il post ...

