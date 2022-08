MediasetTgcom24 : Zelensky: ci riprenderemo tutti i territori occupati dai russi #ukrinform #crimea #volodymyrzelensky #ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi di ieri contro Ener… - marcomcs9 : @UKRINFORM @free_esports Slava Ukraini, Forza Ucraina dall'Italia - FirenzePost : Ucraina, Ukrinform: oltre 47mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione. Navi affondate e aerei abbattuti - claudia_bilotti : RT @My_Salute: Il lavoro dell'aviazione ucraina sulle posizioni degli invasori. In precedenza Ukrinform ha scritto che la controffensiva de… -

Firenze Post

: Zaporizhzhia sotto attacco aspettando l'Aiea In base ai rapporti, il 109/esimo reggimento ... secondo quanto riferisce. Continua intanto il rimpallo di accuse sulla centreale ...... secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa. Secondo il quotidiano 'The Guardian', uno dei missili ha centrato una infrastruttura militarenella regione settentrionale di Rivne. ... Ucraina, Ukrinform: oltre 47mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione. Navi affondate e aerei abbattuti Sarebbero 47.100 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si ...Zaporizhzhia, è alta tensione. Le forze russe hanno denunciato spari da parte dell'esercito di Kiev «molto vicino» alla centrale nucleare. I colpi, secondo Mosca citata ...