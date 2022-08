SuperEnalotto, la fortuna bacia Civitavecchia: centrato un “5” da 15mila euro (Di lunedì 29 agosto 2022) Civitavecchia – Il Lazio sorride ancora grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 27 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 15.547,82 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Montanucci 108 a Civitavecchia, in provincia di Roma. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 262,2 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto euro ciascuno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022)– Il Lazio sorride ancora grazie al: nel concorso del 27 agosto, come riporta Agipronews, è statoun “5” del valore di 15.547,82. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Montanucci 108 a, in provincia di Roma. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 262,2 milioni di– record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agostociascuno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...

