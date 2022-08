"Sfascia famiglie, pu...": il clamoroso attacco a Noemi, arriva la risposta che spiega tutto (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno scambio di tweet che ha dell'incredibile. La cantante Noemi infatti sarebbe stata scambiata per Noemi Bocchi, la ragazza protagonista del flirt con Francesco Totti. Sui social qualcuno ha messo nel mirino la cantante solo per una omonimia che a quanto pare le sta costando caro. Infatti Noemi si è dovuta difendere sui social dai ripetuti attacchi ricevuti perché scambiata per la bionda che sta agitando la coppia Blasi-Totti. Una follower infatti l'ha fulminata con una frase al veleno: "Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all'aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu...". Inutile aggiungere considerazioni a questo messaggio comparso sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno scambio di tweet che ha dell'incredibile. La cantanteinfatti sarebbe stata scambiata perBocchi, la ragazza protagonista del flirt con Francesco Totti. Sui social qualcuno ha messo nel mirino la cantante solo per una omonimia che a quanto pare le sta costando caro. Infattisi è dovuta difendere sui social dai ripetuti attacchi ricevuti perché scambiata per la bionda che sta agitando la coppia Blasi-Totti. Una follower infatti l'ha fulminata con una frase al veleno: "Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all'aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu...". Inutile aggiungere considerazioni a questo messaggio comparso sul ...

hiboss_hiboss : RT @4everAnnina: Aiuto???????????? Grande, Noemi! (Quella che canta molto bene, mica "la sfascia famiglie") Non respiro ???????????? - EnzoCare2 : RT @4everAnnina: Aiuto???????????? Grande, Noemi! (Quella che canta molto bene, mica "la sfascia famiglie") Non respiro ???????????? - 4everAnnina : Aiuto???????????? Grande, Noemi! (Quella che canta molto bene, mica "la sfascia famiglie") Non respiro ???????????? - antoanto1968 : @QueenofSorrow75 …quanto finto moralismo…qui l'unica persona irrispettosa che dovrebbe preoccuparsi della moglie è…