Se vedi un geco in casa non cacciarlo | può salvarti la vita e non te ne renderai conto

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Alla vista di unscappi a gambe levate e tenti in ogni modo possibile e inimmaginabile dida? Ecco, hai appena commesso un errore quasi imperdonabile. Ti spieghiamo perché. Quasi “cugini” delle lucertole, anche i gechi possono essere vittime di un’idiosincrasia primordiale. Tuttavia, stiamo parlando di animaletti molto speciali e che, nella credenza popolare, sono anche simbolo di una buona sorte. Insomma, se trovi untua significa che in quel momento sei stato/a baciata/o dalla fortuna. Fonte: CanvaE poi, stiamo parlando di piccoli rettili davvero innocui. I gechi, infatti, sono animali che si muovono e svolgono le loro attività di notte, quando noi dormiamo. Ma non solo, sono anche davvero troppo carini. I loro occhietti vispi e dolci scioglierebbero il cuore di ...