ManuFilippone95 : RT @ChrisElMuss: Nel campionato italiano vince chi ne vince molte e ne perde quasi nessuna. A Sassuolo c'è solo un risultato. Al derby ci p… - ChrisElMuss : Nel campionato italiano vince chi ne vince molte e ne perde quasi nessuna. A Sassuolo c'è solo un risultato. Al derby ci penseremo. - BobbySoloX : RT @ChrisElMuss: Vincere col #Sassuolo è un obbligo e poi vincere il derby sarebbe già 'quasi' letale. A parte gli ultimi dei 9 scudetti #J… - ZonaBianconeri : RT @ChrisElMuss: Vincere col #Sassuolo è un obbligo e poi vincere il derby sarebbe già 'quasi' letale. A parte gli ultimi dei 9 scudetti #J… - ChrisElMuss : Vincere col #Sassuolo è un obbligo e poi vincere il derby sarebbe già 'quasi' letale. A parte gli ultimi dei 9 scud… -

Calciomercato.com

Ed èriuscito, con questi interventi, a prendersi i tre punti in palio La partita di Firenze, ... L'arrivo dell'attaccante exha riscritto completamente il software della fase offensiva ...... più sorpreso dai 67 milioni più bonus investiti dal Bayern per De Ligt o dai50 della ... Nelle prime partite siamo riusciti a conquistare 4 punti tra Empoli, Inter e. Ma possiamo - e ... Sassuolo, è quasi fatta per Laurienté: passi avanti con il Lorient, si avvicina la fumata bianca Il Sassuolo continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore, i neroverdi si sono avvicinati con forza ad Armand Laurienté: con una proposta da 9 milioni più bonus al club francese, il Sassuolo si è ...Il pronostico della partita tra Sassuolo e Milan valida per la quarta giornata di Serie A: il Gol una possibile soluzione ...