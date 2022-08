Reguilon all'Atletico: novità sulla formula (Di lunedì 29 agosto 2022) Il difensore del Tottenham e della nazionale spagnola, Sergio Reguilon, 25 anni, si appresta a trasferirsi in prestito secco all'Atletico... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Il difensore del Tottenham e della nazionale spagnola, Sergio, 25 anni, si appresta a trasferirsi in prestito secco all'...

sportli26181512 : Reguilon all'Atletico: novità sulla formula: Il difensore del Tottenham e della nazionale spagnola, Sergio Reguilon… - Duca_Conte_1987 : @emipro74 È andato all in con Reguilon per consacrarsi e invece ha perso tutta la credibilità per sempre - surfasport : ? 3 NOVITA’ DI #CALCIOMERCATO ?? ?? Mady #Camara passerà dall’ #Olympiacos alla #Roma ?? ?? Sergio #Reguilon passerà da… - luca_nacchio : @Il__Boccia @InsiderLazio È andato all'aeroporto a prendere Reguilon - MauroVari : @lorenzo55781063 @InsiderLazio Chi sarebbe?No perché Reguilon è andato all'Atletico Madrid. -

Reguilon all'Atletico: novità sulla formula Commenta per primo Il difensore del Tottenham e della nazionale spagnola, Sergio Reguilon , 25 anni, si appresta a trasferirsi in prestito secco all' Atletico Madrid , senza alcuna opzione di acquisto inclusa. Atletico Madrid, c'è il sostituto di Renan Lodi Commenta per primo Secondo il Times , il difensore del Tottenham Sergio Reguilon , 25 anni, è vicino a siglare un trasferimento per un prestito all' Atletico Madrid, dopo aver accettato di lasciare che il terzino sinistro brasiliano Renan Lodi , 24 anni, si unisca al ... Calciomercato.com Reguilon all'Atletico: novità sulla formula Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Mercato Juventus: Paredes va per le lunghe, Douglas Luiz alternativa L'argentino è rimasto in panchina contro il Monaco, ma il Psg non dice ancora "sì" e così si pensa al brasiliano dell'Aston ... Commenta per primo Il difensore del Tottenham e della nazionale spagnola, Sergio, 25 anni, si appresta a trasferirsi in prestito secco' Atletico Madrid , senza alcuna opzione di acquisto inclusa.Commenta per primo Secondo il Times , il difensore del Tottenham Sergio, 25 anni, è vicino a siglare un trasferimento per un prestito' Atletico Madrid, dopo aver accettato di lasciare che il terzino sinistro brasiliano Renan Lodi , 24 anni, si unisca al ... Reguilon all'Atletico: novità sulla formula | Mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'argentino è rimasto in panchina contro il Monaco, ma il Psg non dice ancora "sì" e così si pensa al brasiliano dell'Aston ...