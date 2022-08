Real Sociedad, UFFICIALE: torna un attaccante (Di lunedì 29 agosto 2022) La Real Sociedad ha chiuso il ritorno in prestito dal Lipsia dell'attaccante norvegese Alexander Sörloth, che ha giocato l'ultima... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Laha chiuso il ritorno in prestito dal Lipsia dell'norvegese Alexander Sörloth, che ha giocato l'ultima...

sportli26181512 : Lipsia, Sorloth ancora in partenza: Secondo quanto riportato da kicker, Sorloth del Lipsia si trasferirà nuovamente… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Depay, dalla Juve alla Real Sociedad? - sportli26181512 : Real Sociedad, idea Depay in prestito: Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la Real Sociedad starebbe pensa… - ClockEndItalia : Oggi alle 13 conosceremo i nostri avversari per la qualificazione alla fase a gironi di #UWCL, che affronteremo in… - na2_de : RT @espertheo: Passi in avanti per Kessiè che dopo 6’ con la Real Sociedad e 19’ con il Vallecano, ne fa ben 14’ con il Valladolid -