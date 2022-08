Napoli, Osimhen e Cristiano Ronaldo: le news (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Napoli sta aspettando le mosse di Jorge Medes per capire se l’agente di Cristiano Ronaldo porterà un’offerta per Victor Osimhen. L’obiettivo del procuratore di CR7 è quello di far trasferire l’attaccante nigeriano al Manchester United e concretizzare il suo piano di portare il portoghese in azzurro. Tuttavia la trattativa è tutt’altro che semplice: secondo Sky Sport il Napoli chiede almeno 100 milioni e i Red Devils stanno chiudendo per Antony dell’Ajax per la stessa cifra. Intanto a ore si dovrebbe chiudere per Fabian Ruiz al Paris Saint Germain per una cifra di circa 22/23 milioni di euro bonus esclusi. Per quanto riguarda il portiere, invece, Keylor Navas non ha ancora raggiunto l’accordo con il club parigino per la buonuscita, che Antero Henrique non vuole concedergli. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilsta aspettando le mosse di Jorge Medes per capire se l’agente diporterà un’offerta per Victor. L’obiettivo del procuratore di CR7 è quello di far trasferire l’attaccante nigeriano al Manchester United e concretizzare il suo piano di portare il portoghese in azzurro. Tuttavia la trattativa è tutt’altro che semplice: secondo Sky Sport ilchiede almeno 100 milioni e i Red Devils stanno chiudendo per Antony dell’Ajax per la stessa cifra. Intanto a ore si dovrebbe chiudere per Fabian Ruiz al Paris Saint Germain per una cifra di circa 22/23 milioni di euro bonus esclusi. Per quanto riguarda il portiere, invece, Keylor Navas non ha ancora raggiunto l’accordo con il club parigino per la buonuscita, che Antero Henrique non vuole concedergli. Il ...

