MTV VMAs 2022, i Måneskin trionfano ancora: ecco tutti i vincitori (Di lunedì 29 agosto 2022) Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto Nicki Minaj, Jack Harlow e LL Cool J hanno presentato gli MTV VMAs 2022. La rapper ha ritirato il prestigioso Moon Person tutto d'oro, un premio che riconosce l'impatto eccezionale degli artisti sui video musicali e sulla cultura pop. Era inoltre in nomination nella categoria Best Hip-Hop con la canzone con Lil Baby "Do We Have A Problem? Taylor Swift è salita due volte sul palco dei MTV VMAs 2022 per ritirare il Video of The Year e il Best Longform Video, entrambi ottenuti grazie a "All Too Well" (10 Minute Version). Il video ha anche vinto Best Direction. Ora è l'artista ad aver vinto di più nella categoria Video of The Year nella storia dei VMAs, con tre awards. Bad Bunny vince il premio come Artista dell'anno, mentre Billie Eilish ed Harry ...

