Milano, 16enne denuncia: "Violentata nella notte" (Di lunedì 29 agosto 2022) commenta Gli agenti della questura di Milano indagano sulla denuncia di una 16enne che poco dopo le 7 ha chiamato il 118 per una violenza sessuale. La giovane, portata alla clinica Mangiagalli per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) commenta Gli agenti della questura diindagano sulladi unache poco dopo le 7 ha chiamato il 118 per una violenza sessuale. La giovane, portata alla clinica Mangiagalli per ...

