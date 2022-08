"Mi deve scusare". Gaffe clamorosa per Lucia Annunziata: notate nulla di strano in questa foto? | Guarda (Di lunedì 29 agosto 2022) Scivolone per Lucia Annunziata. Tutto è accaduto a Mezz'ora in più nella puntata in onda domenica 28 agosto. Qui la conduttrice ha introdotto il dibattito in studio. Il motivo? I saluti. La giornalista ha infatti salutato Antonio Ingroia. Peccato però che quella apparsa altro non era che una foto. La Annunziata, appena vista l'immagine dell'ex magistrato, ha deciso di stoppare tutti e salutarlo. Addirittura la conduttrice ha chiesto ai propri ospiti di fare silenzio per dargli il benvenuto. La Annunziata però non si era resa conto che in onda era apparso un fermo immagine. "Scusa mi fai salutare Ingroia? Era così fermo, Ingroia, mi deve scusare, era così fermo che pensavo fosse una fotografia sua! Benvenuto, naturalmente tutti sappiamo chi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Scivolone per. Tutto è accaduto a Mezz'ora in più nella puntata in onda domenica 28 agosto. Qui la conduttrice ha introdotto il dibattito in studio. Il motivo? I saluti. La giornalista ha infatti salutato Antonio Ingroia. Peccato però che quella apparsa altro non era che una. La, appena vista l'immagine dell'ex magistrato, ha deciso di stoppare tutti e salutarlo. Addirittura la conduttrice ha chiesto ai propri ospiti di fare silenzio per dargli il benvenuto. Laperò non si era resa conto che in onda era apparso un fermo immagine. "Scusa mi fai salutare Ingroia? Era così fermo, Ingroia, mi, era così fermo che pensavo fosse unagrafia sua! Benvenuto, naturalmente tutti sappiamo chi è ...

CromatiqueRtx : @LaVeritaWeb E quello come esce di casa si trova tutta Italia coi forconi in mano, poverino come deve fare... Mocc… - FijEma : @davidevalsecchi Ma non si deve scusare, non è colpa sua ma della natura che purtroppo non è generosa equamente con tutti. - focumeu_ : I politici uomini hanno fatto le peggio cose e tutto bene mentre lei si deve scusare pubblicamente se si è andata a… - samuel_bertuzzo : @menacinque2 Sicurissimo ahahahhahahahhaha e certo noi auguriamo alla coppia tanti auguri nel mentre mi deve scusare se ridero tantissimo - riserbatoe : @ilva87161350 @anto8301 @CerrutiLinda Non si deve giustificare chi non fa niente di male ma è in grado di fare cose… -