Magia e religiosità della maschera

PalermoToday

PALIO DEI NORMANNI 2022 TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE Ladi una identità culturale che si rinnova e si apre al mondo. IL CONTE RUGGERO D'ALTAVILLA ... La tradizione con lapopolare. ...... lae l'amicizia. Da OINK, con il protagonista Babs che gli viene regalato un maialino da suo ...come Holy Emy che parla di due sorelle che affrontano temi come il misticismo e. As in ... Visione meridiana, nell'area archeologica di Solunto va in scena "La lupa" tra danza e magia