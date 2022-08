Lotito candidato in Molise: “La Lazio sancì la retrocessione del Campobasso, ora deve essere risarcito” (Di lunedì 29 agosto 2022) Claudio Lotito si presenta al Molise, dove è candidato all’uninominale al Senato in quota Forza Italia alle elezioni del prossimo 25 settembre. A margine dell’incontro al Centrum Palace per la presentazione dei candidati di Forza Italia, il patron della Lazio ha anche spostato il tema sul calcio, “uno dei problemi che affronteremo”, spiega in riferimento alla recente esclusione del Campobasso dalla Serie C. “Ma non voglio strumentalizzazioni“, precisa prima di rilanciare. “Sono a disposizione, anche con un coinvolgimento in prima persona. Lo dico da candidato e spero da eletto: voglio che il Campobasso torni nel calcio professionistico e voglio risarcirlo. La Lazio nel 1987 in uno spareggio a Napoli determinò la retrocessione del ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Claudiosi presenta al, dove èall’uninominale al Senato in quota Forza Italia alle elezioni del prossimo 25 settembre. A margine dell’incontro al Centrum Palace per la presentazione dei candidati di Forza Italia, il patron dellaha anche spostato il tema sul calcio, “uno dei problemi che affronteremo”, spiega in riferimento alla recente esclusione deldalla Serie C. “Ma non voglio strumentalizzazioni“, precisa prima di rilanciare. “Sono a disposizione, anche con un coinvolgimento in prima persona. Lo dico dae spero da eletto: voglio che iltorni nel calcio professionistico e voglio risarcirlo. Lanel 1987 in uno spareggio a Napoli determinò ladel ...

