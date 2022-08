LaStampa : Tassista litiga per il Pos, distrugge i souvenir dei turisti e poi fugge con le portiere aperte - telodogratis : Litiga con la compagna e dà fuoco alla casa con la benzina: finisce malissimo - CribeGigi : #Napoli, #Spalletti litiga con il pubblico: 'Quello di Firenze è di una maleducazione incredibile' - la Repubblica - LauraGrimi : RT @GoalItalia: #FiorentinaNapoli, finale infuocato: #Spalletti litiga con alcuni tifosi viola 'La tu mamma, la tu mamma, la tu mamma. Ha 9… - UnoTipoMe : Un allenatore che se mette a litiga’ con un tifoso, dimostra tutti i suoi enormi limiti. #Spalletti -

... protagonista di momenti di tensione al fischio finale: avvicinatosi al pubblico della prima fila, ha litigatoun tifoso in particolare , che avrebbe tentato anche di colpirlouno schiaffo ...Luciano Spalletti è visibilmente stizzito per quallo che è accaduro al termine della partitala Fiorentina in cui si è beccatoun tifoso prima di uscire dal campo: "Mi dicono 'tua mamma, tua ...Un uomo e una donna sono rimasti ustionati in maniera grave e si trovano al CTO di Torino da ieri sera, domenica 28 agosto. Secondo un prima ricostruzione dell'accaduto, l’uomo, alle 23.30 circa, avre ...L’ex pallavolista: «Ora insegno alle aziende a fare squadra». «Ho visto crescere Francesca Piccinini e l’ho aiutata: lei poi è stata straordinaria. Con Wendy Buffon, la sorella di Gigi, c’è un legame ...